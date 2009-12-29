Польша проводит декларативно проукраинскую политику

Польское правительство ведет иллюзорную восточную политику и не поддерживает должным образом интеграцию своего самого большого непосредственного соседа – Украину - к Европейскому Союзу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение выразил глава делегации Европейского парламента по делам Украины Павел КОВАЛЬ.

«Как по мне, правительство ведет иллюзорную зарубежную восточную политику. В частности, мы не уделяем надлежащего внимания Украине и ее стараниям вступить в ЕС”, - сказал он в понедельник в эфире радиостанции TOK FM.

П.КОВАЛЬ, который работал вице-министром иностранных дел в правительстве в настоящее время оппозиционной партии «Право и справедливость», заявил, что декларируемая благоприятная украинской евроинтеграции политика польского правительства «не переводится на конкретные дела».

«Нам нужно задуматься, какой польский интерес – чтобы мы не оказались последней страной на Востоке. Должны способствовать Украине, а здесь правительство малодинамично», - сказал он.

Справка УНИАН. Нынешнее правительство сформировано либеральной партией "Гражданская платформа", которая в числе лозунгов на парламентских выборах осенью 2007 года провозглашала необходимость улучшения отношений с Россией.

В то же время партия декларировала поддержку евроинтеграционных устремлений Украины.

Правоцентристская "Право и справедливость", которая руководила Польшей с 2005 по 2007 год, в международной политике вела более агрессивную антироссийскую риторику и - по мнению некоторых обозревателей - активнее пыталась приблизить Украину к ЕС.