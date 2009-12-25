Путин не так важен, как Хамид Карзай, но важнее Стива Джобса

Американский журнал Newsweek составил список людей, деятельность которых будет иметь наибольшее значение в 2010 году (Most Important People in 2010).

Первое место в списке поделили президент Афганистана Хамид Карзай и главнокомандующий американским контингентом в этой стране генерал Стэнли Маккристал. Именно от них во многом зависят судьба президентства Обамы и роль США на планете, утверждают составители списка. Если Карзай не займется искоренением коррупции в своем правительстве, все усилия Маккристала пойдут прахом, и Обаме придется выбирать из двух зол - между продолжением безнадежной войны и хаосом в регионе, в том числе Пакистане, имеющем ядерное оружие.

На второе место Newsweek также ставит сразу двух человек: это министр энергетики США Стивен Чу и глава Управления по охране окружающей среды США Лайза Джексон, - антиподов, которым выпало быть "добрым" и "злым" полицейским в вопросах сокращения выбросов парниковых газов. Ведомство Джексон будет отслеживать объемы выбросов и вводить более жесткие нормы, а Чу - раздавать федеральные гранты на разработку экологически чистых источников энергии.

Владимир Путин - на третьем месте. В будущем году российский премьер начнет подготовку к возвращению на президентский пост. Из-за этого Россия еще дальше отклонится от демократии и сдвинется к политической системе, где правозащитников убивают, а политических и деловых конкурентов бросают в тюрьму. В 2010 году Путин, вероятно, будет чаще появляться на телеэкране, чаще Медведева встречаться с иностранными лидерами и включит в свои полномочия вопросы, обычно зарезервированные за президентом. Он также будет скакать верхом с обнаженным торсом, заниматься дзюдо и стрелять тигров - "непременно в присутствии фотографов", прогнозирует издание.

Кроме того, в список попали:

- глава Apple Стив Джобс (возможно, в будущем году его фирма выпустит на рынок планшетный компьютер, предназначенный для чтения электронных книг и подключения к интернету);

- лидер британских консерваторов Дэвид Камерон ("Если полагаться на соцопросы, в ближайшие полгода он приведет свою партию к власти, и 13-летнее правление лейбористов завершится");

- математик из Стэнфордского университета Дафна Коллер, идущая в авангарде разработок искусственного интеллекта

- все вместе взятые губернаторы-республиканцы США (только они в силах предложить практическую альтернативу концепции Обамы, считает издание);

- восьмое место - Брайан Робертс, глава компании Comcast, которая в начале декабря приобрела медиаконгломерат NBC Universal (Робертс создал вертикальную монополию в средствах массовой информации - от студий до сайтов);

- девятое - министр иностранных дел ЕС Кэтрин Эштон, перед которой стоит сложная задача - сплотить Европу вокруг единого внешнеполитического курса;

- десятое - глава телекомпании HBO Сью Нэгл, от которой ждут "умных и оригинальных сериалов для искушенной аудитории".

Перевод ИноСМИ.ру