Путин: Россия уменьшит зависимость от транзитных государств
Например, проложит трубы к Тихому океану
Россия будет расширять свою сеть по транспортировке углеводородов на всех направлениях, чтобы уменьшить зависимость от транзитных государств. Об этом заявил президент России Владимир ПУТИН в воскресенье после переговоров в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, передает РИА «Новости».
По словам президента, имея в виду изменения в геополитической ситуации, Россия будет самым активным образом развивать транспортную сеть для того, чтобы иметь возможность напрямую доставлять свое сырье потребителям.
В.ПУТИН сообщил, что Россия ускорит работы по прокладке трубопроводных систем к берегу Тихого океана. Он также добавил, что Россия расширит возможности по транспортировке углеводородов на севере, в том числе на северо-западе страны, чтобы уменьшить зависимость от транзитных государства.
Кроме того, В.ПУТИН акцентировал о намерении перехода на рыночные отношения со всеми потребителями углеводородов и выразил уверенность, что «это будет выгодно всем потребителям".
"Партнерству и взаимодействию - да, паразитированию - нет", - добавил глава российского государства.
По его словам, Россия от несоблюдения рыночных принципов несет огромные издержки, которые измеряются миллиардами долларов ежегодно.