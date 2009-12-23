Аргентина выдала ордер на арест Цзян Цзэминя

Суд в Аргентине выдал ордер на арест бывшего лидера Китая ЦЗЯН Цзэминя и бывшего главы службы безопасности КНР ЛО Ганя в связи с преследованием сторонников религиозного движения "Фалуньгун", сообщает Reuters.

ЦЗЯН Цзэминь и ЛО Гань обвиняются в преступлениях против человечности, в том числе в геноциде и пытках. Судебный процесс начался в Аргентине по инициативе местного представительства "Фалуньгун". Аргентинские законы разрешают рассматривать преступления против человечества, совершенные в других странах.

Судебный процесс касается гонений на членов религиозного движения, которое в 1999 году было признано в Китае сектой и было запрещено. С момента запрета "Фалуньгун" китайские власти, по различным данным, арестовали до миллиона сторонников движения. За все время гонений погибли более трех тысяч сторонников "Фалуньгун"; имеются также подозрения, что органы убитых членов движения использовались для трансплантологии.

В аргентинском представительстве "Фалуньгун" выразили удовлетворение решением суда, однако отметили, что оно имеет символический характер и вряд ли приведет к аресту ЦЗЯН Цзэминя, при правлении которого движение запретили, и других ответственных за гонения лиц.

Ранее представительства "Фалуньгун" смогли добиться похожих судебных решений в Италии, Испании и ряде других стран, однако к арестам они не привели.

Движение "Фалуньгун" основано в 1992 году китайцем ЛИ Хунжчи на основе гимнастики цигун и элементов буддизма и даосизма. К 1999 году движение набрало большую популярность как среди простых китайцев, так и среди правящей Коммунистической партии страны, что привело сначала к критике движения со стороны власти, а затем и к полному запрету "Фалуньгун".

83-летний ЦЗЯН Цзэминь был председателем КНР с 1993 по 2003 годы.