Украинских моряков с затонувшего Salla-2 больше не будут искать

По информации Государственного морского спасательно-координационного центра Министерства транспорта и связи Украины, 15 декабря 2009 года в 11 часов 15 минут прекращена поисково-спасательная операция членов экипажа затонувшего в Средиземном море судна Salla-2.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, поиск украинских моряков (экипаж судна состоял из 12 граждан Украины) длился 88 часов. В результате проведенной операции спасены шесть человек и найдены тела двух погибших. Четырех украинских моряков найти не удалось.

По данным Минтранса, судно Salla-2 (флаг Республики Того) построено в 1975 г., до октября 2009 года называлось "MIRA" и находилось под флагом Словацкой Республики. Указанное судно восемь раз задерживалось инспекциями контроля судов за нарушение требований безопасности судоходства (три раза в Италии и по одному разу в Испании, Франции, Хорватии, Греции, Кипре).

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2009 года около 21.45 по местному времени морской спасательно-координационный центр г. Ларнака (Кипр) получил сигнал бедствия с грузового судна Salla-2, которое находилось в тяжелых штормовых условиях на расстоянии 115 морских миль от берегов Кипра и около 40 морских миль от г. Хайфа (Израиль). На борту судна находилось 12 членов экипажа, все граждане Украины.

Cудно Salla-2, которое, по информации израильских СМИ (SakhaNews), перевозило оборудование для производства кирпича, затонуло 11 декабря ориентировочно в 22.00 по местному времени.

В поисково-спасательной операции, организованной морским спасательно-координационным центром г. Ларнака (Кипр), задействованы ВМС и ВВС Израиля, корабли из состава контингента Временных сил ООН в Ливане.

По состоянию на 15 декабря в целом спасены шестеро членов экипажа.

Спасенные моряки доставлены в больницу города Хайфа (Израиль), их состояние здоровья оценивается израильскими медиками как средней тяжести.

С 5 ноября 2009 года судовладелец и оператор судна – компания RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST. Судно находилось под техническим надзором классификационного общества BULGARSKI KORBEN REGISTAR.