В рамках «Восточного партнерства» будет облегчен визовый режим с ЕС?

Азербайджан надеется, что в рамках «Восточного партнерства» будет облегчен визовый режим с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад БЮЛЬБЮЛЬ оглы.

«Надежды всех наших государств – это в большей степени облегчение визового режима, для того чтобы граждане могли спокойней ездить и передвигаться по Европе», - сказал посол.

По его мнению, эта программа задумана для сближения стран-участниц с Европой.

П.БЮЛЬБЮЛЬ оглы не исключил, что в будущем в рамках «Восточного партнерства» будут реализовываться экономические проекты.

Отвечая на вопрос, насколько обоснованы опасения некоторых российских политиков касательно «Восточного партнерства», он сказал: «Я уверен, что «Восточное партнерство» не направленно против кого-то».

Как сообщал УНИАН, программа «Восточное партнерство» была учреждена 7 мая этого года на саммите в Праге. Она направлена на укрепление отношений со странами - восточными соседями ЕС. В рамках «Восточного партнерства» ЕС сотрудничает с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.