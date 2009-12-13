США окажут поддержку Молдове в сфере обороны

США окажут поддержку Молдове в ее потребностях в сфере обороны и безопасности, в том числе технических. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе молдавского правительства, такое заявление сделала заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам обороны по России, Украине и Евразии Селеста Уолландер на встрече с премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом.

Она отметила, что на январь 2010 г. запланирован визит в Вашингтон делегации правительства Молдовы во главе с министром обороны Виталием Маринуцей, в ходе которого будут обсуждены конкретные действия, запланированные на 2010 г.

С.Уолландер подчеркнула, что администрация Белого дома ценит действия правительства Молдовы по приближению к европейским стандартам и преодолению кризиса. Она сказала, что США поддерживают формат переговоров по приднестровскому урегулированию 5+2, и готовы поддержать Молдову в этом контексте.

В.Филат отметил, что сотрудничество с США в области безопасности отвечает интересам страны. Он заявил, что рассчитывает на поддержку американского правительства в области реформирования обороны страны.

По его словам, США играют важную роль на переговорах по приднестровскому урегулированию в формате 5+2. В ходе диалога стороны договорились, что обсуждение этих вопросов будет продолжено в январе 2010 г.