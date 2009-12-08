ЕС начнет переговоры об ассоциации с Азербайджаном, Арменией и Грузией

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза намерен начать переговоры по соглашениям об ассоциации с Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в одобренных сегодня заключениях Совета относительно отношений со странами Южного Кавказа.

«Совет приветствовал презентацию предложений проекта директив о переговорах относительно соглашений об ассоциации, направленных на достижение амбициозных и всеобъемлющих соглашений, идущих дальше действующих обязательств, с учетом специфических обстоятельств в каждой из стран», - сказано в заключениях Совета министров ЕС.

В документе отмечается, что ЕС в ближайшее время планирует утвердить соответствующие директивы для начала переговоров.

При этом в документе выражается готовность ЕС также начать переговоры со странами, которые уже присоединились к Всемирной торговой организации, о создании глубокой и всесторонней зоны свободной торговли.

«Совет подчеркивает важность политической ассоциации и значительной экономической интеграции стран-партнеров из ЕС», - говорится в заключениях.

Совет министров ЕС также приветствовал обязательства Азербайджана, Армении и Грузии усилить отношения с Евросоюзом, и выразил готовность и в дальнейшем способствовать стабильности, сотрудничеству и процветанию на Южном Кавказе, в том числе путем предоставления программ технической помощи.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС. В рамках заседания также состоится министерская конференция «Восточного партнерства», в которой примут участие министры иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства».