В России снова горел ночной клуб

В Краснодаре горел ночной клуб «Майами».

Об этом УНИАН сообщили в МЧС России.

«В 12.28 в единую дежурно-диспетчерскую систему г. Краснодара поступило сообщение о пожаре в ночном клубе «Майами». Первое пожарное подразделение прибыло в 12.33. Площадь горения составила около 100 кв. м. В 13.26 пожар локализован. На пожаре задействовано 10 единиц пожарной техники. К работе привлечены силы спасателей и сотрудников ГИБДД», говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе находилось около 250 человек. Число погибших при пожаре составило 118 человек, среди них один гражданин Украины.