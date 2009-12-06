Турция заявляет, что у нее достаточно военных в Афганистане

Турция не намерена увеличивать численность своего военного контингента в Афганистане. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению Р.Т.Эрдогана, турецкая сторона уже располагает необходимым количеством военнослужащих в Афганистане, передает Associated Press. Кроме того, Р.Т.Эрдоган уточнил, что турецкая сторона, в свою очередь, готова к проведению военной подготовки афганских вооруженных сил и сотрудников полиции страны.

Р.Т.Эрдоган также заявил, что несмотря на отказ расширить военный контингент в Афганистане, Турция не исключает возможности повышения уровня медицинской помощи, оказываемой региону, а также восстановления инфраструктуры страны и повышения образования афганского населения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что союзники США пообещали направить в Афганистан подкрепление численностью около 7 тыс. военнослужащих, напоминает РосБизнесКонсалтинг. По словам А.Ф.Расмуссена, по меньшей мере 25 стран откликнулись на призыв США и согласились послать в Афганистан дополнительные войска. Тем не менее, А.Ф.Расмуссен, со своей стороны, не стал уточнять перечень государств, пообещавших оказать военную поддержку США.