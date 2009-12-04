Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН отмечает, что позиция США в отношении Грузии не изменилась.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

“Мы четко продемонстрировали, что мы поддерживаем территориальную целостность Грузии”, - сказала Х.КЛИНТОН.

По ее словам, она представила эту позицию США и во время сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО.

Госсекретарь США также положительно оценила вклад Грузии в миротворческую операцию в Афганистане, отметив, что по количеству направленных в Афганистан военных на душу населения в Грузии эта страна делает едва ли не самый больший вклад в миссии НАТО.