Российский олигарх оказался ”белым и пушистым”

Совладелец и генеральный директор компании "Норильский никель" Михаил Прохоров в субботу вернулся в Москву из Франции. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава департамента общественных связей компании Сергей Черницын.

По его словам, в понедельник Прохоров намерен выйти на работу. "Как и предполагалось, данное событие оказалось полным недоразумением, которое благополучно разрешилось. Никаких обвинений Прохорову не предъявлено", - подчеркнул он.

Напомним, что 9 января 2007 года гендиректор "Норильского никеля", а также еще нескольких россиян (в том числе - семь девушек в возрасте около 20 лет) были задержали на французском горнолыжном курорте Куршевель в рамках расследования дела о переправке в эту страну несовершеннолетних проституток из России. Все задержанные были позднее эпатированы в Лион.

Накануне Михаил Прохоров после допроса в Лионе был отпущен французской полицией без предъявления обвинений. Вместе с миллиардером были отпущены на свободу и другие задержанные, которым также не было предъявлено никаких обвинений.

Тем не менее, прокурор Лиона заявил, что расследование по данному делу будет продолжено, и обвинения освобожденным из под стражи россиянам могут быть предъявлены позднее, если французской полицией будут обнаружены достаточные для того основания.

Лента.ру