Президент Румынии бьет или не бьет ребенка? (видео)

Президент Румынии Траян БЭСЕСКУ подает в суд на газету «Гардьянул» и его владельца, бизнесмена Дину ПАТРИЧИУ за «искажение» его предвыборной кампании в 2004 году.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Президент Румынии считает, что «съемка его выступления в городе Плоешти, где он, якобы ударил ребенка», была «фальсифицирована» (видео с ударом, видео без удара). Об этом Т.БЭСЕСКУ заявил на пресс-конференции в Бухаресте после показа по румынскому телевидению кадров инцидента, которые были сняты корреспондентом «Гардьянула».

Глава Румынского государства считает, что перед показом «скандального и сфальсифицированного фильма» он был должен пройти проверку в Национальном институте экспертизы, что не было сделано.

Президент указал, что подобные действия предпринимают его соперники в преддверии второго тура президентских выборов, который пройдет 6 декабря.