Россия не видит пользы от "Восточного партнерства"

Россия не видит особой пользы от программы Евросоюза "Восточное партнерство", которая нацелена на сближение ЕС с рядом стран СНГ, но не намерена препятствовать ее реализации.

Об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ белорусским журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать якобы враждебное отношение России к программе "Восточное партнерство", передает РИА «Новости».

"Как я могу призывать не участвовать в том или ином объединении, если сами государства считают для себя это выгодным?" - сказал Президент РФ.

"Я не вижу ничего сверхъестественного в этом "Восточном партнерстве". Но я, откровенно говоря, и пользы особой от него не вижу. И это мне подтверждают все участники этого "Партнерства", с кем я разговаривал. Но я не вижу ничего направленного непосредственно против нашей страны", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая 2009 года в Праге состоялся учредительный саммит «Восточного партнерства» – новой политики ЕС, направленной на усиление отношений с 6-ю странами – восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

«Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили программу «Восточное партнерство», выделив на ее реализацию в 2009-2013 гг. 600 млн. евро.