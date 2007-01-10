Еврокомиссия обнародовала новую энергетическую стратегию.

Она, в частности, предлагает способствовать большей конкуренции на рынке энергоресурсов.

По замыслу Еврокомиссии, поставщики энергоресурсов должны быть отделены от операторов трубопроводов и энергосетей.

Новые идеи еще должны рассмотреть члены Евросоюза, сообщает из Брюсселя корреспондентка Радио Свобода.

Революцию в энергетическом секторе предлагает сделать Еврокомиссия, которая хочет сократить зависимость стран ЕС от поставок нефти и газа из других стран, – в первую очередь, из России. Последние события подчеркнули необходимость такой инициативы. Глава Еврокомиссии Жозе Мануель Баррозу заявил: “Прекращение поставок нефти из России является неприемлемым. Я об этом говорил вчера и должен повторить сегодня – это неприемлемо, когда поставщики или транзитные страны прекращают поставки энергии странам-потребителям, с ними не посоветовавшись”.

Для уменьшения энергозависимости Брюссель предлагает больше использовать возобновляемую энергию.

Также Еврокомиссия хочет уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме того, Еврокомиссия стремится создать единый рынок энергетики, на котором создадут большую конкуренцию, – это должно привести к снижению цен. Брюссель также хочет ввести контроль над энергетическими ведомствами стран ЕС.

Лидеры государств и правительств Евросоюза должны рассмотреть идеи Еврокомиссии на саммите в марте.

Радио "Свобода"