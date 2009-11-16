Литвина пригласили в Швейцарию, он ответил: после выборов

Украина и Швейцарская Конфедерация имеют все основания для перевода двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с председателем Совета кантонов парламента Швейцарской Конфедерации Аленом БЕРСЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН подчеркнул «высокий уровень двустороннего диалога» во всех сферах – политической, межпарламентской, торгово-экономической, культурной и гуманитарной и выразил уверенность, что визит Председателя Совета кантонов Парламента Швейцарской Конфедерации «позволит обеспечить новое высокое качество сотрудничества».

В свою очередь, председатель Совета кантонов Парламента Швейцарской Конфедерации высоко оценил успехи Украины на пути воплощения демократических реформ и высказался за необходимость активизации и дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества на всех уровнях.

А.БЕРСЕ пригласил В.ЛИТВИНА посетить Швейцарию с визитом во главе парламентской делегации. Председатель Верховной Рады Украины принял приглашение, предложив согласовать соответствующую дату после завершения президентской кампании в Украине.

«Сотрудничество на уровне парламентов будет важным рычагом углубления политических и экономических взаимоотношений», - отметил В.ЛИТВИН.

Стороны также высказались за углубление сотрудничества в международных парламентских организациях.

Председатель Совета кантонов парламента Швейцарской Конфедерации и председатель Верховной Рады Украины также считают необходимым активизировать сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. По мнению В.ЛИТВИНА, развитие сотрудничества в этих областях «станет органичным дополнением нашего торгово-экономического сотрудничества».

Стороны коснулись вопроса проведения в Украине чемпионата Евро-2012. А.БЕРСЕ выразил надежду, что Украина «воспользуется всеми преимуществами, которые предоставляет проведение чемпионата такого уровня», и пожелал Украине и Польше «больших успехов» в его организации, что, по словам председателя Совета кантонов парламента Швейцарской Конфедерации, «позволит лучше узнать Украину в мире».

В.ЛИТВИН и А.БЕРСЕ также обсудили ситуацию, связанную с эпидемией гриппа. Председатель Верховной Рады Украины выразил благодарность международному сообществу за предоставление Украине помощи в преодолении эпидемии.

По просьбе А.БЕРСЕ В.ЛИТВИН рассказал о ходе избирательной кампании в Украине, подчеркнув важность проведения «цивилизованного диалога относительно дальнейших путей развития Украины и общества» и роли парламента в его обеспечении.