Forbes назвал самых влиятельных людей мира

Американский деловой журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных людей мира.

Возглавляет список американский президент Барак ОБАМА. Второе место составители списка отдали председателю КНР ХУ Цзиньтао. Третье место занял премьер-министр РФ Владимир ПУТИН. С рейтингом, составленным Forbes впервые, можно ознакомиться на сайте издания.

В пятерку самых влиятельных персон, помимо вышеперечисленных, также вошли глава Федеральной резервной системы США Бен БЕРНАНКЕ, разместившийся на четвертом месте, и основатели Google Сергей БРИН и Ларри ПЕЙДЖ. Замыкает десятку лидеров списка основатель Microsoft Билл ГЕЙТС.

Российский президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ разместился во второй половине списка, уступив в степени влиятельности практически всем лидерам европейских государств. Д.МЕДВЕДЕВА, разместившегося на 43-ей позиции, опередили итальянский премьер Сильвио БЕРЛУСКОНИ (12-е место), Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ (15-е место), премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН (29-е место). Единственным европейским лидером, уступившим российскому Президенту в рейтинге влиятельности, оказался руководитель Франции Николя САРКОЗИ (56-е). Более того, обогнал Д.МЕДВЕДЕВА также вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, получивший 42-е место рейтинга, отмечает Лента.ру.

Среди других примечательных личностей, попавших в рейтинг Forbes, стоит отметить главу корпорации Apple Стива ДЖОБСА (57-е место), президента FIFA Йозефа БЛАТТЕРА (53-е место), медиамагната Руперта МЕРДОКА (7-е место), а также богатейшего человека мира Уоррена БАФФЕТА (14-е место).

В рейтинг американского журнала также попали глава террористической сети Усама бен ЛАДЕН, удостоившийся от составителей списка 37-го места, северокорейский лидер КИМ Чен Ир, получивший 24-е место, а также известный мексиканский наркобарон, глава картеля Синалоа и самый разыскиваемый преступник Мексики Хоакин "Эль Чапо" ГУСМАН, обосновавшийся на 41-м месте рейтинга.

В статье, сопровождающей опубликованный рейтинг, говорится, что кандидатов на включение в список самых влиятельных людей мира отбирали по нескольким параметрам. Так, оценивалось число людей, на которых распространяется влияние того или иного человека. Кроме того, принимался во внимание размер финансовых средств, контролируемых участником рейтинга. Учитывалась и способность кандидата оказывать влияние на разные сферы жизни. Например, С.БЕРЛУСКОНИ - премьер-министр Италии, медиамагнат и владелец футбольного клуба "Милан" - получил 12-е место в рейтинге "по совокупности заслуг".

Кроме того, во внимание принималось и то, как широко участник списка использует свое влияние. Примером широкого использования своего влияния, по версии Forbes, может служить В.ПУТИН, который "отправляет олигархов за решетку, вводит войска в соседние страны и время от времени перекрывает поставки газа в Европу".