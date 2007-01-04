Казнь соратников Хусейна откладывается

Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступления против человечности, сообщает радио "Свобода".

Сводный брат Саддама - Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар должны были быть казнены сегодня. Однако иракские власти собщили, что исполнение приговора откладывается.

Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала Багдад не казнить осужденных. По мнению Арбур, процесс над Саддамом Хусейном и его соратниками проходил с нарушениями.

Иракские власти продолжают расследование обстоятельств казни бывшего диктатора - ее незаконной видеосъемки и оскорблений, которым подвергался Саддам в последние минуты перед исполнением приговора.