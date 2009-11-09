Саркози признался в сносе Берлинской стены

Президент Франции Николя Саркози 8 ноября с помощью сервиса Facebook рассказал, что 20 лет назад участвовал в разрушении Берлинской стены.

Французский лидер написал, что утром 9 ноября 1989 года он понял, что ситуация в Германии резко меняется, и немедленно отправился в Западный Берлин вместе с Аленом Жюппе (впоследствии - премьером Франции). Там, недалеко от Браденбургских ворот, они попали на митинг, участники которого ожидали скорого падения стены. Среди демонстрантов они встретили Франсуа Фийона (нынешнего французского премьера) и вместе пошли к "Чекпойнт Чарли". Перейдя на восточную сторону Берлина, французы вооружились кирками и вместе с жителями города ломали стену, разделявшую город.

Как пишет французская газета Le Figaro, запись в блоге Саркози многие эксперты уже назвали противоречивой. В частности, журналисты отмечают, что утром 9 ноября никто - ни в Париже, ни в Берлине - не мог предсказать скорого падения Берлинской стены. Кроме того, по словам некоторых очевидцев, на западной стороне "Чекпойнт Чарли" в тот день не было демонстрации.

Лента.ру