Итальянский суд приговорил к тюремному заключению 23 агентов ЦРУ

Итальянский суд заочно признал 23 граждан США виновными в похищении египетского священнослужителя Усамы Мустафы Хасана Насра (он же Абу Омар). Об этом 4 ноября сообщает Fox News.

22 американца заочно приговорены к пяти годам лишения свободы. Еще один подсудимый, бывший начальник отделения ЦРУ в Милане Роберт Селдон Леди, заочно получил восемь лет тюрьмы. Осужденных обязали выплатить Абу Омару и его жене компенсацию на общую сумму 1,5 миллиона евро. Адвокаты подсудимых заявили, что будут добиваться пересмотра дела.

Официальный представитель Госдепартамента США Иан Келли в беседе с журналистом AFP заявил, что американские власти разочарованы решением итальянского суда.

Всего в похищении священнослужителя обвинялись 26 американцев, но трое, по информации Fox News, были оправданы благодаря своему дипломатическому иммунитету. Всех подсудимых, кроме одного, обвинение считает агентами ЦРУ.

Дело было рассмотрено в отсутствии подсудимых в связи с тем, что итальянское правительство неоднократно игнорировало просьбы прокуратуры направить в США запрос об экстрадиции. Теперь прокуратура будет добиваться выдачи правительственных запросов на экстрадицию на основании вынесенных приговоров.

Ранее за соучастие в похищении египтянина были осуждены на три года лишения свободы двое граждан Италии. Еще пятеро итальянцев, фигурировавших в этом деле, были оправданы.

Абу Омар, которого американцы подозревали в связях с террористами, был похищен в Милане в 2003 году. Сначала он содержался на американской военной базе в Италии, затем на другой базе в Германии. Позднее похищенного перевезли в Египет, где он, по некоторым данным, был подвергнут пыткам. Сейчас Абу Омар находится на свободе, но ему запрещено покидать родину.

Лента.ру