1 января Болгария и Румыния присоединятся к ЕС

1 января Болгария и Румыния присоединятся к Европейскому Союзу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, это присоединение завершит 5-й раунд расширения ЕС, который мирным путем объединит Западную и Восточную Европу.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ по случаю присоединения двух новых стран к ЕС назвал 1 января историческим днем. “Я приветствую граждан и лидеров Болгарии и Румынии за их смелость, определенность и работу по подготовке к членству”, - цитирует пресс-служба президента Еврокомиссии.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам расширения Олли РЭН также поздравил народы обеих стран. “Они заслуживают приветствия за поразительные реформы в усилении демократии, модернизации их стран, преобразование судебной системы в более эффективную и независимую” отметил он.

Торжества по случаю присоединения обеих стран к ЕС начнутся сегодня.

Сегодня О.РЭН и министр иностранных дел Германии, которая будет председательствовать в ЕС с 1 января 2007 года, Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР посетят культурную столицу 2007 года - город Сибу (Румыния), после чего в 20.30 по киевскому времени примут участие в церемонии поднятия флага ЕС у дома правительства Румынии в Бухаресте.

1 января О.РЭН и Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР примут участие в торжественном поднятии флага ЕС на площади Александра Невского в Софии (Болгария). Церемония начнется в 16.30 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, Болгария и Румыния подали заявки на членство в ЕС в 1995 году. В 2004 году было заключено соглашение о членстве, а окончательное решение относительно присоединения этих стран с 1 января 2007 года было принято в сентябре 2006 года.