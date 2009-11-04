Израильские дети передали защитные маски для украинских ровесников

На днях в Украину прибудет партия защитных масок, которую собрали и передали своим ровесникам из западных регионов Украины дети из приграничных городов южных и северных районов Израиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, таким образом, израильские дети хотят помочь своим друзьям из Украины обезопаситься от эпидемии гриппа.

При этом в сообщении напоминается, что весной 2006 г. после ливанских ракетных обстрелов 70 детей из приграничных израильских городов Нагарии, Кирьят-Шимона, Маалота, Кармиеля, Шломы по приглашению народного депутата, президента Международного благотворительного фонда А.ФЕЛЬДМАНА приезжали на отдых и психологическую реабилитацию в молодежный лагерь «Чайка» (с. Головчинцы, Летичевский район, Хмельницкая обл.). Также в 2007 г. несколько десятков израильских детей из города Сдерота, который не первый год страдает из-за террористических атак, отдыхали в молодежном лагере в с. Виженка Вижницкого района Черновицкой области.