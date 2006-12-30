Газпром: без контракта газа для Белоруссии не будет

Официальный представитель российского «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ подтвердил, что с 1 января газ Беларусь без контракта поставляться не будет.

"Мы не можем поставлять газ без контракта. То, как сейчас идут переговоры, заставляет нас готовиться к критическому варианту развития событий", - сказал С.КУПРИЯНОВ агентству РИА «Новости».

По его словам, наблюдатели, привлеченные «Газпромом», будут контролировать перемычки в сетях «Белтрансгаза». С.КУПРИЯНОВ пояснил, что контроль за объемами идущего через Белоруссию российского газа будут осуществлять и международные эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее С.КУПРИЯНОВ заявлял, что российско-белорусские переговоры будут продолжены и что “Газпром” надеется, что ему удастся договориться с Беларусью до Нового года.

Действующие контракты по поставкам газа между Россией и Беларусью истекают 31 декабря 2006 года.