В Ливии объявлен трехдневный траур по Хусейну

В Ливии объявлен трехдневный траур по случаю казни экс-диктатора Саддама Хусейна. Специальным указом правительство страны распорядилось приспустить флаги. Тот же указ призывает отменить празднование Дня жертвоприношения, одного из важнейших праздников мусульман, передает Associated Press.

Ливия выступала против приведения смертного приговора С.Хусейну к исполнению, назвав судебный процесс против экс-президента Ирака "незаконным".