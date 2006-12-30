В Ливии объявлен трехдневный траур по Хусейну
14:01, 30 декабря 2006Мир
892 0
Правительство призывает отменить Ид аль-Адха
В Ливии объявлен трехдневный траур по случаю казни экс-диктатора Саддама Хусейна. Специальным указом правительство страны распорядилось приспустить флаги. Тот же указ призывает отменить празднование Дня жертвоприношения, одного из важнейших праздников мусульман, передает Associated Press.
Ливия выступала против приведения смертного приговора С.Хусейну к исполнению, назвав судебный процесс против экс-президента Ирака "незаконным".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter