Парламент Киргизии согласился расширить права президента

Парламент Киргизии принял новую конституцию страны.

Как передает РИА «Новости», за принятие новой конституции, расширяющей полномочия Президента, проголосовали 50 парламентариев.

Для принятия нового основного закона требовалось 50 голосов.

Согласно новой конституции, Президент страны сможет самостоятельно назначать губернаторов областей, без согласования с парламентом назначать министров.

Ранее каждый министр проходил процедуру утверждения в парламенте. Премьер будет назначаться Президентом после утверждения кандидатуры нового главы правительства в парламенте.

В результате добровольной отставки кабинета министров Киргизии 19 декабря в стране сложилась ситуация, близкая к правительственному кризису. Нынешний состав парламента, избранный на мажоритарной основе, не в состоянии сформировать новое правительство: согласно новой конституции страны, принятой 8 ноября во время массовых митингов оппозиции, для назначения премьер-министра и членов кабинета необходимо наличие в законодательном органе партийного большинства.

Президент Курманбек БАКИЕВ в субботу потребовал от парламента в кратчайшие сроки устранить правовую коллизию, пообещав в противном случае новые парламентские выборы.

Ожидается, что принятый сегодня закон будет действовать во время переходного периода до 2010 года, пока не будет избран новый состав парламента по партийным спискам.