Саддам Хусейн вел себя достойно во время казни
Еще двум осужденным приговор отложен
Сегодня в Багдаде был казнен экс-президент Ирака Саддам Хусейн.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщил в интервью телеканалу "Аль-Иракия" советник Президента Ирака по вопросам безопасности Муваффак Ар-РУБЕИ, присутствовавший на казни.
Он уточнил, что исполнение смертного приговора в отношении двух соратников С.ХУСЕЙНА - бывшего главы иракской разведки Барзана Ибрагима Ат-ТИКРИТИ и экс-главы Революционного трибунала Аввада Хамида Аль-БАНДАРА - было отложено и состоится после праздников.
Ранее СМИ сообщили о казни С.ХУСЕЙНА и двух его соратников.
Все трое были приговорены иракским трибуналом к высшей мере наказания.
М.Ар-РУБЕИ также отметил, что во время казни иракский лидер вел себя достойно и не пытался оказывать сопротивление.
Единственной предсмертной просьбой бывшего иракского диктатора было передать кому-то находивший в его руках Коран, сообщил советник президента. "Эта его просьба будет выполнена", - добавил он.
М.Ар-РУБЕИ рассказал также, что вся процедура казни была снята на видео.
Тело иракского лидера, по словам советника президента, в будущем может быть передано родственникам. В настоящее время оно находится у американских военных.
При этом М.Ар-РУБЕИ подчеркнул, что весь процесс казни осуществляли иракцы без участия военнослужащих США.
Высший иракский трибунал приговорил С.Хусейна к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года. Его признали виновным в расправе над жителями шиитской деревни Ад-Дуджейль в 1982 году после неудачного покушения на президента.
В тоже время, Президент США Джордж БУШ назвал казнь экс-президента Ирака С.Хусейна "важной вехой для Ирака на пути продвижения к демократии".
В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Маргарет БЕККЕТ считает, что С.Хусейн ответил за преступления перед иракским народом.