Украина запретила въезд педофилу из Великобритании - своих хватает?

Аппарат Украинского национального бюро Интерпола запретил въезд в Украину гражданину Великобритании, которого на протяжении 2001-2004 годов судили за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних и их развращение на территории этой страны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, по информации британских правоохранительных органов, это лицо намерено путешествовать по странам Европы и может совершать преступления полового характера в отношении несовершеннолетних.