Россия официально предупредила Европу о возможных проблемах с газом

Российская компания «Газпром» официально уведомила европейских потребителей о возможных проблемах с транзитом газа через Беларусь.

Как сообщил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР в эфире российского телеканала «Вести», уведомительные письма направлены партнерам в Литве, Польше и Германии.

«Очередной раунд переговоров Газпрома и Беларуси завершился безрезультатно. Наши переговоры не принесли никаких результатов», - сказал А.МИЛЛЕР.

Глава «Газпрома» также сообщил, что компания намерена обратиться в правительство России по урегулированию вопроса о взимании экспортной пошлины на поставки российского газа в Беларусь. «У нас вызывает вопрос то, что в настоящее время не действует экспортная пошлина на поставки российского газа для Беларуси. Это приводит к недополучению российским бюджетом ежегодно 1,3 миллиарда долларов», - пояснил он.

А.МИЛЛЕР также подчеркнул, что «Газпром» «будет поставлять газ своим европейским потребителям на границу с Беларусью в полном объеме и в полном соответствии с действующими контрактами». При этом он заявил, что в случае если Беларусь не подпишет контракт на поставку газа, с 10 часов по московскому времени 1 января «Газпром» прекратит поставку газа белорусским потребителям.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря российская компания «Газпром» и Беларусь не договорились об объемах и цене поставок российского газа в 2007 году. Срок действия контракта на поставку Беларусь российского газа истекает 31 декабря 2006 года. Однако официальный представитель ОАО «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что переговоры будут продолжены до конца года. «Переговоры с первым вице-премьером Беларуси Владимиром СЕМАШКО, к сожалению, закончились, по сути, ничем. Все те предложения, которые были сделаны «Газпромом», и, по сути, обеспечивают очень комфортные условия для Беларуси для перехода на рыночные цены в течение четырех лет - мы были готовы согласиться на цену в 110 долларов за тысячу кубометров, при создании СП с «Белтрансгазом» - не встретили понимания белорусских коллег», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Беларусь в 2006 году покупает в России природный газ по 47 долларов за тысячу кубометров российского газа. Это существенно ниже средней экспортной цены, по которой российский монополист поставляет газ зарубежным клиентам.

Ранее заявлялось, что, начиная с 1 января 2007 года, «Газпром» намерен продавать Беларуси газ по цене 200 долларов за тысячу кубометров. Беларусь является важной транзитной страной для транспортировки голубого топлива из России в Западную Европу.