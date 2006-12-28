Пропал оппозиционный кандидат в президенты Туркменистана

Выдвинутый туркменской оппозицией кандидат в президенты республики, председатель Народного демократического движения "Агзыбирлик" Нурберды Нурмаммедов пропал в Ашхабаде. Об этом говорится на официальном сайте Объединенной демократической оппозиции Туркменистана (ОДОТ).

В сообщении утверждается, что 23 декабря 2006 года Нурмаммедов вышел из дома и не вернулся. Перед этим он заявил журналистам, что в ближайшее время в Туркмении начнутся демократические процессы.

В ОДОТ полагают, что власти республики "явно перепугались этих слов давнего противника существующих порядков, поскольку Нурмамедов пользуется большим авторитетом в народе", и дали распоряжение арестовать Нурмаммедова.

В связи с этим оппозиция потребовала немедленного освобождения лидера движения "Агзыбирлик" с тем, "чтобы он мог приступить к предвыборной борьбе за президентский пост".

Ранее, как уже сообщалось, представители нескольких оппозиционных движений Туркмении, в том числе о ОДОТ, выдвинули единого кандидата на пост президента республики - лидера движения "Ватан" Худайберды Оразова. Однако Народный совет республики, состоявшийся накануне, не зарегистрировал ни одного из оппозиционных кандидатов.

Выборы главы государства в Туркмении, по решению Народного совета, пройдут 11 февраля 2007 года.

Лента.ру