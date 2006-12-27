Депутат Госдумы хочет переделать набережную Алушты

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр ЛЕБЕДЕВ хочет провести бесплатную реконструкцию части набережной в Алуште (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Крыма Михаил БАХАРЕВ на пресс-конференции в Симферополе.

По его словам, возможность реконструкции алуштинской набережной обсуждалась с А.ЛЕБЕДЕВЫМ в ходе рабочего визита руководства крымского парламента в Москву.

По словам вице-спикера, А.ЛЕБЕДЕВ – самый известный российский инвестор в Крыму, кроме того, занимающийся благотворительностью, ему принадлежат три крупнейшие здравницы в Алуште. В качестве дара городу он хочет бесплатно реконструировать алуштинскую набережную в Профессорском уголке, по крайней мере, ту часть, которая примыкает к его здравницам. «ЛЕБЕДЕВ предлагает вместо действующих в курортный сезон «шалманов» и «халабуд» поставить современные бутики, где люди бесплатно получат торговые точки», – сообщил М.БАХАРЕВ.

Вице-спикер сообщил, что руководство города хотело бы получить от бизнесмена на реконструкцию набережной «хотя бы два миллиона долларов», А.ЛЕБЕДЕВ, по информации М.БАХАРЕВА, готов потратить на эти цели 5 млн. долларов.

Зампред ВР АРК также отметил, что нынешнее руководство Крыма старается всемерно помочь крупнейшему крымскому инвестору.

По разным подсчетам, А.ЛЕБЕДЕВ инвестировал в развитие Алушты уже более 150 млн. долларов США.