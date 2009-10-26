Талибы призвали афганцев к бойкоту выборов

Афганские талибы призвали население страны бойкотировать второй тур президентских выборов, назначенный на 7 ноября, передает Associated Press.

В заявлении, специально выпущенном по этому поводу, движение "Талибан" назвало выборы "провальной американской затеей" и заявило что не признает их результатов. Более того, боевики пообещали, что всеми силами будут препятствовать проведению этих выборов и возложили личную ответственность на каждого афганца, который примет в них участие.

На этой неделе Независимая избирательная комиссия Афганистана по итогам пересчета голосов, поданных в первом туре президентских выборов 20 августа с.г., постановила провести второй тур 7 ноября, поскольку "ни один из кандидатов не набрал 50% голосов".

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