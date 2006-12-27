В Туркмении срочно переписывают Конституцию под одного кандидата

В Конституцию Туркмении внесены изменения, позволяющие временно исполняющему обязанности президента и кандидату в президенты Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВУ участвовать в президентских выборах.

Соответствующий конституционный закон обнародован во вторник вечером, сообщает РИА “Новости”.

Ранее в статье 60 Конституции Туркмении говорилось, что если президент по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, то до избрания нового главы государства его полномочия переходят к председателю Меджлиса. Однако в.р.и.о. президента стал вице-премьер Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВ.

Теперь по Конституции на должность временно исполняющего обязанности президента назначается вице-премьер.

Если раньше в Конституции говорилось, что "лицо, исполняющее обязанности президента Туркменистана, не может баллотироваться кандидатом в президенты", то сейчас этого пункта нет.

Закон об изменениях в Конституцию подписан Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВЫМ.

Народный Совет Туркмении назначил во вторник президентские выборы на 11 февраля и утвердил шестерых кандидатов в президенты. В том числе, единогласно кандидатом был утвержден Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВ.