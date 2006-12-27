Правозащитники: суд над Хусейном был необъективным

Саддам Хусейн в зале суда 4 декабря. Фото AFP

Международная правозащитная организация Human Rights Watch во вторник обратилась к правительству Ирака с призывом отменить казнь Саддама Хусейна.

Представитель Human Rights Watch Ричард Дикер, передает AFP, подчеркнул, что в ходе судебного разбирательства по делу Хусейна были допущены многочисленные нарушения.

"Смертная казнь необратима, и было бы большой ошибкой, учитывая необъективность суда, приводить в действие приговор экс-президенту Ирака", - заявил он.

Не допускать казни бывшего диктатора призвали власти Ирака и другие международные правозащитные организации, в частности, Amnesty International. Не приводить в исполнение приговор попросили и правительства ряда европейских стран.

Напомним, что Саддам Хусейн был признан виновным в преступлениях против человечности и в ноябре 2006 года приговорен к смертной казни через повешение.

26 декабря 2006 года Апелляционная палата Ирака оставила приговор Хусейну в силе и постановила в течение 30 дней привести его в исполнение. Приговор еще должен быть одобрен Президентским Советом Ирака. Однако президент страны Джалал Талабани ранее неоднократно заявлял, что не будет протестовать против казни Саддама Хусейна.

Лента.ру