Правозащитники: суд над Хусейном был необъективным

08:54, 27 декабря 2006
Мир
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Ирак призывают отменить казнь экс-президента

Саддам Хусейн в зале суда 4 декабря. Фото AFP
Международная правозащитная организация Human Rights Watch во вторник обратилась к правительству Ирака с призывом отменить казнь Саддама Хусейна.

Представитель Human Rights Watch Ричард Дикер, передает AFP, подчеркнул, что в ходе судебного разбирательства по делу Хусейна были допущены многочисленные нарушения.

"Смертная казнь необратима, и было бы большой ошибкой, учитывая необъективность суда, приводить в действие приговор экс-президенту Ирака", - заявил он.

Не допускать казни бывшего диктатора призвали власти Ирака и другие международные правозащитные организации, в частности, Amnesty International. Не приводить в исполнение приговор попросили и правительства ряда европейских стран.

Напомним, что Саддам Хусейн был признан виновным в преступлениях против человечности и в ноябре 2006 года приговорен к смертной казни через повешение.

26 декабря 2006 года Апелляционная палата Ирака оставила приговор Хусейну в силе и постановила в течение 30 дней привести его в исполнение. Приговор еще должен быть одобрен Президентским Советом Ирака. Однако президент страны Джалал Талабани ранее неоднократно заявлял, что не будет протестовать против казни Саддама Хусейна.

Лента.ру

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