США объявили С.Могилевича самым опасным преступником

Федеральное бюро расследований США включило Семена Могилевича, известного также под именем Сергей Шнайдер, в число наиболее опасных преступников, находящихся в международном розыске. Как сообщили представители ФБР, в награду за информацию, которая приведет к его аресту, назначена сумма в 100 тыс. долл. Они уточнили, что С.Могилевич - "вероятно, самый могущественный человек, о котором кто-либо когда-то слышал". По их мнению, он "имеет возможность посредством одного телефонного звонка влиять на мировую экономику", передает CNN.

С.Могилевич находился в розыске не только в США, но и в России, Израиле и Украине. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и рэкете.

В рамках дела "Арбат Престижа", напоминает РосБизнесКонсалтинг, 23 января 2008 г. в Москве были арестованы глава компании Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер (впоследствии выяснилось, что под этим именем в деле фигурирует Семен Могилевич), которого следствие считает автором схемы уклонения от налогов. Оба отрицают свою вину. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ФБР, подозреваемый проживает в России. "США не имеют договора об экстрадиции с Россией, поэтому, даже если Могилевич будет задержан российскими властями по этим обвинениям, мы не сможем добиться его экстрадиции к нам. Но мы намерены работать с международными организациями, в частности, с Интерполом, чтобы, если Могилевич окажется в одной из стран, с которой у США есть подобное соглашение, мы смогли добиться его выдачи Соединенным Штатам", - сказал РИА Новостипо телефону представитель отделения ФБР в Филадельфии Джей Джей Клэйвер.