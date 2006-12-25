Эфиопская армия отбила у исламистов стратегически важный город

Войска переходного правительства Сомали при поддержке вооруженных сил Эфиопии заняли сегодня стратегически важный город Белет Вейн на границе двух стран. В городе введен комендантский час с 15:00 до 6:00, передает Associated Press.

Сегодня же ВВС Эфиопии нанесли авиаудар по международному аэропорту сомалийской столицы - г.Могадишо, который контролируется исламистами. Другой авиаудар был нанесен по крупнейшему в стране военному аэродрому в г.Баледогле (100 км от Могадишо). Данных о том, есть ли пострадавшие или погибшие в результате авианалетов, не поступало.

В течение пяти последних дней в северо-восточных районах Сомали продолжаются военные действия с применением артиллерии и минометов. Столкновения происходят между вооруженными силами переходного правительства страны, действующих при поддержке Эфиопии, и боевиками из Союза исламских судов. Исламисты приступили к активным военным действиям 19 декабря с.г., после того, как истек срок выдвинутого ими ультиматума о выводе с территории страны эфиопских войск.

24 декабря правительство Эфиопии официально подтвердило, что ВВС страны начали бомбардировки позиций исламистских боевиков в Сомали, а на сомалийскую территорию вошли около 20 эфиопских танков - они заняли позиции в районе города Баидоа.

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