Белоруссия и Китай намерены создать транспортный коридор

Министры транспорта Литвы, Белоруссии и Китая 19 октября подписали декларацию о сотрудничестве в развитии инициативы создания Евроазиатского транспортного коридора, сообщил корреспондент РосБизнесКонсалтинга с форума ASEM (Asia-Europa Meeting) в Вильнюсе.

В декларации говорится о необходимости укреплять сотрудничество стран Азии и Европы в расширении и модернизации сухопутной инфраструктуры и использовании средств общей транспортной политики на принципах прозрачности, взаимного доверия и недискриминации. Литва, Белоруссия и Китай собираются объединить усилия и в создании цепочки логистики.

"Мы намерены пригласить всех соседей и расположенные на пути транспортного Евроазиатского коридора транзитных страны присоединиться к общей инициативе по созданию возможностей для конкурентоспособных международных грузовых перевозок", - отмечается в документе.

Форум бизнеса и встреча министров транспорта стран ASEM проходит в Литве 19-20 октября. Инициаторами и главными организаторами мероприятий стали Литва и Китай.

Истоки создания ASEM уходят в 1996 г., когда на встрече в Сингапуре страны ЕС и Азии приняли решение о создании этой организации для неформального общения и сотрудничества. Сегодня ее членам являются 27 стран ЕС и 16 государств Азии.