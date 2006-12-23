Ющенко наградил своего спасителя орденом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом «За заслуги» ІІІ степени врача Николая КОРПАНА - директора Международного института криохирургии, профессора клиники Рудольфиннерхаус (Вена, Австрийская Республика).

Об этом говорится в Указе Главы государства, текст которого размещен на Официальном сайте Президента.

Как отмечается в документе, Н.КОРПАН награжден по представлению Министерства здравоохранения Украины.

Н.КОРПАН награждается "за весомый личный вклад в развитие здравоохранения, плодотворную врачебную и научно-исследовательскую деятельность", подчеркивается в Указе.

Как известно, Н.КОРПАН был лечащим врачом В.ЮЩЕНКО во время его пребывания в Рудольфиннерхаус после отравления осенью 2004 года.