В тюрьмах России отбывают наказание около 6 тыс. граждан Украины

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал федеральный закон «О ратификации Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», подписанную в Москве 6 марта 1998 года государствами-участниками Содружества Независимых Государств, за исключением Туркменистана и Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, конвенция призвана способствовать возвращению отбывающих наказание лиц к нормальной жизни в обществе путем предоставления гражданам (лицам без гражданства) одного государства-участника Конвенции, лишенным свободы за совершение преступления на территории другого государства-участника Конвенции, возможности отбывать наказание в государстве своего гражданства или постоянного места жительства (для лиц без гражданства).

Целесообразность участия Российской Федерации в Конвенции обусловлена тем, что в местах лишения свободы на территории Российской Федерации отбывают наказание около 19 тыс. граждан государств-участников Конвенции.

Конвенцией регламентируется механизм передачи осужденных к лишению свободы, определяются необходимые условия, при соблюдении которых осуществляется передача осужденного, и обстоятельства, исключающие передачу.

Просьба о передаче осужденного для отбывания наказания может исходить как от государства вынесения приговора, так и от государства исполнения приговора. Кроме того, с ходатайством о передаче осужденного вправе обращаться в компетентный орган договаривающейся стороны сам осужденный, его близкие родственники, законный представитель и адвокат.

Расходы по реализации Конвенции будут производиться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы.

Как сообщал УНИАН, закон «О ратификации Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания» был принят Государственной думой РФ 25 сентября 2009 года и одобрен Советом Федерации 7 октября 2009 года.

По информации экспертов, в тюрьмах на территории России отбывают наказание около 6 тыс. граждан Украины.