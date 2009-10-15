В центре Кишинева произошел взрыв

В центре Кишинева во время концерта, посвященного Дню города, поздно вечером 14 октября произошел взрыв. В результате были ранены 15 человек, сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве внутренних дел. Как отметила начальник пресс-службы МВД Молдовы Алла Мелека, пострадавшие доставлены в больницу скорой помощи.

Взрыв произошел возле Триумфальной арки в центре столицы. По предварительным данным, взорвалась коробка с неизвестным содержимым. По некоторым данным, в ней могло находиться множество петард.

Центральная площадь Кишинева в настоящее время оцеплена. Полиция расследует происшествие и устанавливает причину взрыва.