Премьер-министры России, Китая и Центральной Азии начали встречу

Заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором будут обсуждаться вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, а также преодоление последствий финансово-экономического кризиса, открылось в среду в Пекине.

В организацию, основанную в 2001 году, входят Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан, статус наблюдателей при ШОС имеют Иран, Индия, Пакистан и Монголия.

Встреча глав государств в Пекине, напоминает радио "Свобода", проходит на следующий день после подписания Россией и Китаем нескольких крупных соглашений на сумму 3,5 миллиарда долларов. Документы были подписаны в ходе визита российского премьера Владимира Путина в Китай и его переговоров с главой китайского правительства Вэнь Цзябяо.

По итогам заседания будет принят ряд документов, в том числе о бюджете ШОС на 2010 год. В итоговом совместном коммюнике премьеры дадут оценку деятельности ШОС на экономическом направлении за минувший год и сформулируют общие подходы к дальнейшей работе.

Также в присутствии глав правительств Таможенными службами стран ШОС будет подписан протокол о сотрудничестве в области подготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных служб, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского правительства.