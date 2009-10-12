Америка отмечает День Колумба - государственный праздник, учрежденный в 1937 году Президентом Франклином Рузвельтом.

12 октября 1492 года мореплаватель Христофор Колумб высадился в Новом свете - в этот день его экспедиция достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, что впоследствии было принято за официальную дату открытия Америки.

В этот день население США празднует годовщину открытия своей страны, посещая праздничные церковные службы и другие мероприятия. В некоторых городах проходят специальные службы, парады и большие торжественные церемонии.

День Колумба является общественным выходным во многих частях США, но в некоторых штатах, например, в Калифорнии, Неваде, Гавайи, день не отмечается. Государственные учреждения и школы, как правило, закрыты, но коммерческие организации могут работать. Государственный флаг США поднимают над правительственными зданиями.