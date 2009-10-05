Будущий вице-канцлер Германии за принятие Украины в ЕС

Внешнюю политику Германии, согласно Основному закону, определяет федеральный канцлер, однако за ее проведение отвечает именно глава МИДа. Поэтому в Украине сейчас с особым вниманием следят за тем, кто в ФРГ займет пост министра иностранных дел. В Киеве будут рады, если подтвердятся сообщения о том, что главой немецкого МИДа, а заодно и вице-канцлером станет Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle).

В ФРГ, как правило, лидер победившей партии становится федеральным канцлером - этот пост сохранит за собой Ангела Меркель (Angela Merkel). А глава партии - "младшего" партнера в коалиции получает пост вице-канцлера и министерский портфель, чаще всего главы МИДа.

Переговоры о формировании нового правительства официально начнутся 5 октября. Но многое уже сейчас свидетельствует о том, что лидер СвДП Гидо Вестервелле не станет менять традиции и сам возглавит министерство иностранных дел.

Тем же доводом Вестервелле воспользовался и на прошедшей в Берлине пресс-конференции, когда говорил о перспективах принятия в ЕС Украины. Глава СвДП лишь похвалил осведомленность задавшей вопрос украинской журналистки, которая внимательно прочла предвыборную программу либералов.

В 77-страничном документе два абзаца либералы действительно посвятили расширению ЕС. Они, в частности, выступают за принятие в Евросоюз Хорватии, а также Норвегии, Исландии и Швейцарии, если эти страны того пожелают.

Что касается Турции, то либералы считают, что в ближайшие годы ее вступление в ЕС невозможно, но полностью не исключают членства страны в европейской организации, если Анкара продолжит реформы и не будет нарушать критерии для стран-кандидатов.

В средне- и долгосрочной перспективе либералы поддерживают принятие в Европейский Союз балканских государств. То же - в долгосрочной перспективе - касается и Украины. Остальные страны СНГ в программе СвДП в этом контексте не упоминаются.

Другие немецкие партии в своих предвыборных программах подобной перспективы Украине не обещали, так что СвДП стала в этом отношении первопроходцем - причем процитированный пассаж появился в документе еще до выборов в Европарламент, которые прошли в июне 2009 года.

Не стоит путать перспективу на принятие с "обещанием принять Украину в ЕС в определенные сроки или c предоставлением ей в недалеком будущем статуса страны-кандидата на вступление", - заявил Deutsche Welle депутат Европарламента от СвДП Александр Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff).