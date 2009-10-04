В Греции досрочно меняют парламент

В Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы.

Как передает радио «Свобода»,согласно прогнозам, победу одержит оппозиционная Социалистическая партия – в связи с растущим недовольством действиями нынешнего правительства.

Его оппоненты считают, что действующий Кабинет не смог избавить страну от коррупции и справиться с последствиями экономического кризиса.