В Греции досрочно меняют парламент
10:17, 04 октября 2009Мир
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Прогнозируют победу социалистов
В Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы.
Как передает радио «Свобода»,согласно прогнозам, победу одержит оппозиционная Социалистическая партия – в связи с растущим недовольством действиями нынешнего правительства.
Его оппоненты считают, что действующий Кабинет не смог избавить страну от коррупции и справиться с последствиями экономического кризиса.
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