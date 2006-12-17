К поиску ”ипсвичского потрошителя” подключились 10 тысяч британцев

Британская полиция отмечает "феноменальную реакцию" граждан на серию убийств проституток в городе Ипсвич. Как сообщил детектив Стюарт Галл, ведущий расследование, полиция получила 10 тысяч звонков с сообщениями, которые могут оказаться полезными следствию, передает AFP.

По словам Галла, в деле пока нет подозреваемых, никаких арестов полиция не проводила. Детектив отметил, что один человек был задержан для допроса по подозрению в попытке похищения, однако затем его освободили без предъявления обвинения. Галл не уточнил, связывает ли полиция это дело с убийствами проституток.

Галл сообщил, что всего в расследовании задействованы почти 500 человек. Кроме того, делом занимается Интерпол. Следствие не исключает, что убийца покинул Великобританию.

Всего в окрестностях Ипсвича в период со 2 по 12 декабря были найдены тела пяти убитых проституток. В субботу полиция обнародовала видеозапись с камеры внешнего наблюдения, запечатлевшей одну из жертв незадолго до убийства. Полиция рассчитывает, что запись поможет найти новых свидетелей.

Лента.ру