За что немцы начальство не любят

Немецкие менеджеры по сравнению со своими коллегами в других странах получили не самые лучшие оценки от своих подчиненных. К такому выводу пришли эксперты американской рекрутинговой фирмы Kelly Services.

В рейтинге, составленном по итогам опросов, немецкие начальники заняли 25-е из 28 мест. По шкале от 1 до 10 баллов они получили в среднем оценку 6,2. Исследованием было охвачено 70 тысяч человек из 28 стран, в том числе 2100 граждан Германии.

Самую высокую оценку деятельности своего начальства дали сотрудники фирм Мексики (7,6), США (7,3) и Канады (7,2). В Европе наиболее положительно к своим руководителям относятся ирландцы, бельгийцы и голландцы. Здесь Германия заняла 13-е место из 16 стран. Хуже чем немцы, качества своих менеджеров оценили лишь итальянцы, турки и шведы. Поскольку оценки колеблются между 7,6 и 6,1 баллами, ни в одной из стран качества руководителей не оцениваются как "очень хорошие" или "очень плохие".

Наиболее плохо, по мнению немцев, у их руководителей обстоит дело с лидерскими качествами (5,7) и умением работать в команде (6). Умение начальства общаться с подчиненными и поручать им выполнение ответственных заданий немецкие подчиненные оценили средне - соответственно 6,1 и 6,2 балла. По сравнению с иностранными коллегами немецкие руководители оказались на четвертом месте с конца.

Одним из критериев оценки менеджеров был вопрос о признании ими успехов подчиненных – одним из основных инструментов мотивации сотрудников. Оказалось, что немецкие руководители крайне скупы на похвалу. Почти 40 процентов немцев практически не слышит хвалебных слов от своих начальников, 30 процентов хвалят подчиненных время от времени и лишь 19,3 процента регулярно.

Несмотря на столь нелестные для руководителей оценки, 63% немцев в целом довольны своей работой. В лидерах в этом вопросе оказались Дания (74%), Мексика и Швеция. Замыкают список Турция, Россия (48%) и Венгрия.

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