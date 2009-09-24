Совбез ООН принял резолюцию США по ядерному разоружению
17:47, 24 сентября 2009Мир
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Председательствует Обама
Совет Безопасности ООН, который проходит под председательством Барака ОБАМЫ, единогласно принял проект резолюции США по вопросам нераспространения ядерного оружия и разоружения.
Как передает Reuters, в резолюции содержится призыв к ядерным государствам сократить их «смертоносные арсеналы».
Как заявил американский президент, ближайшие месяцы станут «ключевыми в решении вопроса ядерного нераспространения».
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