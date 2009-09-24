Совбез ООН принял резолюцию США по ядерному разоружению

Совет Безопасности ООН, который проходит под председательством Барака ОБАМЫ, единогласно принял проект резолюции США по вопросам нераспространения ядерного оружия и разоружения.

Как передает Reuters, в резолюции содержится призыв к ядерным государствам сократить их «смертоносные арсеналы».

Как заявил американский президент, ближайшие месяцы станут «ключевыми в решении вопроса ядерного нераспространения».