В Копенгагене разогнали несанкционированную демонстрацию

Полиция задержала около 300 участников несанкционированной демонстрации в Копенгагене. Как передает РБК, около 1 тыс. манифестантов собрались в датской столице, чтобы выразить протест против решения суда, который восстановил христианскую конгрегацию в правах на здание в центре города, занятого самовольными пользователями.

Начавшись вполне мирно, демонстрация спустя некоторое время обернулась беспорядками - в ход пошли булыжники и пиротехника. Для восстановления порядка полиции пришлось пустить в ход слезоточивый газ.

Официальные власти не приводят данных о пострадавших, однако, по словам очевидцев, по меньшей мере у одного человека возникли проблемы с дыханием. Местные СМИ сообщают, что один участник акции протеста потерял сознание, а двоих раненых полицейских пришлось госпитализировать.

Конфликт вокруг пресловутого здания в центре Копенгагена тянется с 1982г. Тогда городские власти передали его во временное пользование группе молодых людей, однако в 2001г. продали его небольшой христианской конгрегации, которая попыталась выселить прежних жильцов. Те покидать здание отказались, утверждая, что город не имел права продавать дом до тех пор, пока он находится в пользовании. В августе 2006 г. Верховный суд отклонил апелляцию нынешних обитателей здания и принял постановление об их выселении.