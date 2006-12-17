Китай разрабатывает собственный ”самолет-невидимку”

Китайские военные приступили к разработке "самолета-невидимки", который, подобно американским самолетам, построенным по технологии "стелс", будет невидим на экранах радаров.

Об этом говорится в статье январского номера гонконгского журнала "Канва Дефенс Ревью", который поступит в продажу 20 декабря. Копия статьи была заранее предоставлена РИА “Новости”.

Автор статьи ссылается на собственный источник в Пекинском институте авиационных материалов, который является главным китайским исследовательским центром по разработке покрытий для военных и гражданских самолетов КНР.

По словам источника журнала, китайцы смогли получить доступ к технологиям, использующимся на американском "самолете-невидимке" Ф-117.

"Канва Дефенс Ревью" отмечает, что в экспертном сообществе появилась информация о том, что Китаю удалось получить какие-то детали Ф-117, сбитого над территорией Югославии во время операции НАТО против режима Слободана Милошевича в 1999 году.

"Учитывая хорошие отношения между Китаем и прежними властями Югославии, такой вариант не кажется невозможным при условии, что китайцы предложили хорошую цену", - отмечает журнал.

По словам источника, "самолет-невидимка" будет создаваться на базе китайского истребителя-бомбардировщика JH7A, который по своим характеристикам близок к российскому самолету Су-24.