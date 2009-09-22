Иран намерен перевести валютные резервы из долларов в евро

Иран намерен перевести свои валютные резервы из долларов в единую европейскую валюту, сообщило иранское государственное радио. Согласно распространенному сообщению, соответствующий указ отдал еще 12 сентября с.г. президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, передает Associated Press. Ранее в текущем году Иран уже заявил о переходе на евро в сфере нефтяных продаж, которые составляют более 80% доходов от внешней торговли.

Иран - второй по величине экспортер в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в день в стране добывается 4,2 млн барр. нефти.

По последним обнародованным данным иранского Центрального банка, в распоряжении страны на конец III квартала 2008 г. находились 54 млрд долл. валютных резервов.

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