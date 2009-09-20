140 повстанцев убиты при нападении на дворец президента в Йемене

Более 140 повстанцев убиты при нападении в ночь на воскресенье на президентский дворец и ряд госучреждений в городе Саада, центре одноименной провинции Йемена.

Как передает РИА «Новости», повстанцев, которые были вооружены минометами, остановили войска.

Нападение произошло после того, как Президент Йемена Али Абдалла САЛЕХ объявил о прекращении боевых действий против шиитских повстанцев в связи с наступающим праздником окончания рамадана Ид аль-Фитр. В субботней речи глава государства обратился к повстанцам с требованием разблокировать дороги, оставить свои позиции, отпустить заложников из числа военных и гражданских лиц.

Бои между шиитскими повстанцами, которых возглавляет Абдель Малек аль-ХОУСИ, и йеменскими правительственными войсками продолжаются с разной интенсивностью с 2004 года. Они привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Сподвижники А.М.аль-ХОУСИ утверждают, что права шиитской общины Йемена ущемляются и требуют официального признания их религиозного учения. Они также добиваются создания политической партии и религиозных учебных заведений.